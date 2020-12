1,85 Millionen Franken kostete die Zelle, die eigens für gewaltbereite Häftlinge in der Strafanstalt Pöschwies gebaut wurde. Sie soll unzerstörbar sein. «Das Angebot des Spazierhofs für gewaltbereite Insassen ist das einzige dieser Art in der Schweiz», heisst es seitens der Strafanstalt in einem Bericht der «Schweiz am Wochenende». Doch am 27. Oktober wurde Brian, der als Jugendstraftäter «Carlos» in die Schlagzeilen geriet, in den Spezialtrakt verlegt. Es stellte sich heraus: Die Zelle ist nicht unzerstörbar.