Flavio Briatore hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Am 26. August schickte er seinen Insta-Followern eine beruhigende Botschaft: «Es geht mir gut.» Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore liegt seit Sonntag im Spital in Mailand. Der 70-Jährige gab zunächst an, an einer Prostataentzündung zu leiden.

Darum gehts Flavio Briatore hat sich mit dem Coronavirus auf Sardinien angesteckt.

Sein Corona-Test ist positiv.

Der 70-Jährige postete am Mittwoch ein Foto aus dem Spital.

Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore hat am Mittwoch auf Instagram ein Selfie aus dem Spitalbett gepostet: « Es geht mir gut » , schrieb er an seine 800 ’ 000 Follower. Das Foto zeigt ihn lächelnd hinter einer verschobenen Gesichtsmaske. Das Foto war in seinen Storys nur wenige Minuten online, dann löschte er es wieder.

Der 70-jährige Briatore liegt seit Sonntagabend im Spital San Raffaele in Mailand. Nach eigenen Angaben erholt er sich von einer schweren Prostataentzündung. Doch das Ergebnis seines Corona-Tests ist positiv, wie das Portal Fanpage am Mittwoch berichtet.

Notorischer Corona-Skeptiker

Briatore hatte noch am Montag dementiert, an Covid-19 erkrankt zu sein – obwohl sein Nachtlokal Billionaire Club in Porto Cervo auf der italienischen Insel Sardinien als Corona-Herd gilt. Die Zahl der positiven Coronavirus-Abstriche im Umfeld des Clubs stieg auf fast 60 Fälle. Der Barman des Billionaire Club befindet sich in kritischem Zustand. Viele weitere Mitarbeiter sind zu Hause in Isolation.