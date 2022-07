Währungskrise: Bricht der Euro zusammen? Das sagt der Chefökonom zu den Lesersorgen 

Die Schweizerische Nationalbank solle darum ihre Euros verkaufen, heisst es in einem Kommentar auf 20 Minuten.

Der Euro ist damit so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Ein Euro kostet aktuell rund einen Schweizer Franken oder einen US-Dollar. Damit ist der Euro gegenüber dem Dollar so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das Tauschverhältnis von eins zu eins, das man auch Parität (siehe Box) nennt, bewegt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Leserinnen und Leser von 20 Minuten.

«Auf- und Abwertungen von Währungen sind in einer modernen Volkswirtschaft normal. Der Euro könnte gegenüber dem Franken tatsächlich noch an Wert einbüssen, denn die Rezessionsängste für die Euroraum-Wirtschaft steigen. Des einen Freud, des anderen Leid: Schweizer Exporteure, die hauptsächlich in den Euroraum liefern, können unter dem starken Franken leiden. Unternehmen und Schweizer Touristen, die Waren oder Dienstleistungen aus der Eurozone importieren, freuen sich hingegen über den schwachen Euro.»