GP Monaco: «Es regnet extrem» – Rote Flagge! Start des Rennen wird verschoben

In Monaco ist der One-Stopper, also die Strategie mit einem Reifenwechsel, die schnellste Variante. Doch am Sonntagnachmittag zeigen sich einige dunkle Wolken am Himmel über der Rennstrecke. Da Überholen sehr schwierig ist, kann die Strategie eine wichtige Rolle spielen, im Kampf um den Tagessieg. Auch mit einem guten Start könnten Positionen gutgemacht werden.