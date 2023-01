König Charles könnte sich in BBC-Interview zu Prinz Harry äussern

König Charles feiert am 6. Mai seine Krönung in London.

Am 6. Mai wird König Charles (74) in der Westminster Abbey gekrönt.

Sowohl in der Netflix-Dokumentation «Harry & Meghan» als auch in seinen Memoiren «Spare» erhob Prinz Harry (38) schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie. Während sein Bruder, Prinz William (40), und seine Schwiegermutter, Königsgemahlin Camilla (75), am meisten abbekamen, wurde auch sein Vater nicht verschont. Geäussert haben sich die Royals bislang nicht dazu. Nun könnte König Charles jedoch sein Schweigen brechen.