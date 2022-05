Formel 1 im Fürstentum : Bricht Leclerc den Fluch? Fährt Bottas aufs Podest? Alle Infos zum Monaco-GP

Am Sonntag steht in Monaco das nächste Formel-1-Rennen auf dem Programm. Ferrari will nach der Pleite in Barcelona zurückschlagen. Das muss man zum GP von Monaco wissen.

Zuletzt musste Charles Leclerc das Rennen aufgeben. Was folgt nun in Monaco? SRF

Sechs Punkte liegt Max Verstappen vor dem siebten Formel-1-Rennen des Jahres vor Charles Leclerc. Für den Weltmeister im Red Bull und den Herausforderer im Ferrari bleibt es eng. Und nach dem Hitze-Drama in Barcelona geht es nun in Leclercs Heimat. Am kommenden Sonntag (15 Uhr im Ticker) wird in den engen Strassen von Monaco gefahren. Dort will der 24-Jährige seinen bitteren Ausfall in Barcelona schnell vergessen machen. Verstappen kann in seiner Wahlheimat im Fürstentum nach dem Triumph von Barcelona das vierte Mal nacheinander siegen.

Bricht Leclerc den Monaco-Fluch?

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc stammt aus Monte Carlo – das Rennen in Monaco ist also sein Heimrennen und er kennt die Strecke wie seine Westentasche. Die Liebe ist allerdings einseitig. Sechs Mal war er am Start – drei Mal davon in der Formel 1, zwei Mal in der Formel 2 und zuletzt vor wenigen Wochen bei einem historischen Rennen. Nie sah der Monegasse die wehende Zielflagge. Man kann beinahe von einem Fluch sprechen. Beim Kult-Ferrari gingen gar die Bremsen kaputt. Im ersten Training am Freitag sah es aber gut aus. Der 24 Jahre alte Ferrari-Pilot verwies bei hochsommerlichen 31 Grad und strahlendem Sonnenschein an der Côte d’Azur Sergio Perez im Red Bull um 39 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Rang drei ging am Freitag an Carlos Sainz im zweiten Ferrari, ehe WM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Max Verstappen im zweiten Red Bull folgte.

Im Kultferrari gingen die Bremsen flöten. Twitter

Wer gilt als Favorit?

Die Antwort ist einfach: Nach drei Siegen in Serie zählt Max Verstappen natürlich auch in Monaco zu den heissen Titelanwärtern. Allerdings muss dazu gesagt werden: Ohne Motorenprobleme hätte Charles Leclerc den Sieg in Barcelona wohl eingefahren. Die Entscheidung wird wohl wieder zwischen dem Ferrari- und dem Red-Bull-Piloten fallen.

Mercedes plötzlich ein Topteam?

Bislang stritten Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und Herausforderer Charles Leclerc im Ferrari quasi allein um die Weltmeisterschaft. Mit dem technisch stark verbesserten Auto ist Mercedes auf einem guten Weg, daraus noch einen Dreikampf zu machen. «Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht noch rumdrehen könnten, auch wenn schon sechs Rennen vorbei sind», sagte Hamiltons Teamkollege George Russell, der in Spanien Dritter wurde. Als Vierter der Gesamtwertung liegt der 24-Jährige vor dem Sechsten Hamilton.

Fährt Alfa-Sauber in Monaco aufs Podest?

Seit dem dritten Platz von Kamui Kobayashi beim Grossen Preis von Japan im Jahr 2012 wartet der Rennstall auf ein Top-3-Ergebnis. Immerhin: In diesem Jahr hält Alfa-Sauber gut mit – besonders Neuzugang Valtteri Bottas liefert regelmässig ab und zählt zu den Topfahrern der Saison. Die Strecke in Monte Carlo könnte dem Team liegen. Vielleicht sogar für ein Podest? Langsame Kurven liegen dem C42 – davon gibt es in Monaco genügend. Auch Bottas sagt: «Ich denke, die Strecke ist für unser Auto sehr gut geeignet. Es geht hauptsächlich um langsame Kurven, und unser Auto ist in langsamen Kurven wirklich gut.» Die Daten bestätigten das. Beim Qualifying in Barcelona war der Bolide im letzten Teil der Strecke, in dem es viele langsame Kurven gibt, im Spitzenfeld. Im ersten Training lief aber gar nichts zusammen. Bottas konnte keine saubere Runde absolvieren. Vielleicht wird es im Qualifying am Samstag (Live im Ticker) besser.

Valtteri Bottas zeigt eine starke Saison. freshfocus

Ist die Strecke noch zeitgemäss?

Monaco und die Formel 1 – was für eine verlockende Kombination für die Schönen und Reichen. Dass die Filmfestspiele in Cannes parallel stattfinden, könnte die Promi-Dichte in der ohnehin engen Startaufstellung noch mal verstärken. «Müsste die WM auf ein Rennen reduziert werden, es müsste Monte Carlo sein», sagte der mittlerweile 82 Jahre alte dreimalige Weltmeister Jackie Stewart einmal. Aber: Die Formel 1 hat sich verändert. Monaco heisst: Vorbeikommen praktisch unmöglich. «Ein Rennen zu machen, in dem man nicht überholen kann, ist Blödsinn», sagt der ehemalige Schweizer Pilot Marc Surer in einem Talk beim Portal «formel1.de». Sein Urteil: Die Strecke ist nicht mehr zeitgemäss. Und auch er steht mit seiner Meinung nicht alleine. Das Problem von Monaco: Der Vertrag mit der Formel 1 läuft nach dieser Saison aus. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Bisher sieht es so aus, dass nach Angaben des monegassischen Automobilclub-Chefs Gespräche laufen. Ein mögliches Szenario: Monaco verschwindet aus dem Kalender – zumindest vorerst.

Wirkt sich die grosse Aero-Reform der Autos zu dieser Saison auch auf das Rennen in Monaco aus?

Es wird zumindest spannend sein zu beobachten, wie die Fahrer die noch mal knapp 50 Kilogramm schwereren Wagen um die engen Kurven hieven werden. Zudem ist durch die grösseren Reifen die Sicht aus dem Cockpit nicht mehr wie vorher. Jede Bandenberührung kann in Monte Carlo das schnelle Aus bedeuten.