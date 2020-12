Die Ferienbilder von Alisha Lehmann auf Instagram und Tiktok sind zum Träumen schön: Aufwachen in einem schönen Bungalow am Meer, in der Sonne liegen am maledivischen Traumstrand und Tanzen auf der Veranda. Nur – jetzt sind die Fotos und Videos alle verschwunden, die Schweizer Nationalspielerin hat ihre Ferien-Beiträge auf Social Media gelöscht.