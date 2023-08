«Indien, Russland & Co. wollen westliche Dominanz schwächen»

Eine Vergrösserung der Staatenvereinigung Brics sei derzeit unwahrscheinlich, sagt Elisa Cadelli (26). Sie studierte Internationale Beziehungen in Genf und Public Policy in London. Heute ist Cadelli Präsidentin des Forums Aussenpolitik (foraus).

Eine Alternative zum Westen: Brics Vertreter Luiz Inacio Lula da Silva (Brasilien), Xi Jinping (China) und Cyril Ramaphosa (Südafrika) am Brics-Gipfeltreffen in Johannesburg, 23. August 2023.

Ein weiteres Thema am Brics-Gipfel ist die Stärkung der Staatengemeinschaft (siehe Box). Zahlreiche Länder wollten nach Angaben Südafrikas beitreten. Wird der Westen nun geschwächt, wenn der Globale Süden sich stärker verbündet? Fragen an Elisa Cadelli, Präsidentin des Forums Aussenpolitik (Foraus).

Es gibt politische, militärische und vor allem wirtschaftliche Interessen bei den Brics-Staaten. Russland vereint alle drei auf sich. Es ist wegen des Kriegs und der westlichen Sanktionen geschwächt und braucht mehr Verbündete. Für China ist Brics eine Plattform für Machtausbau und Wirtschaftsbeziehungen. China will darin jedoch Seniorpartner sein. Das wiederum stört das stark wachsende Indien, das seit kurzem bevölkerungsreichste Land. Indien möchte sich nicht auf ein Lager beschränken und sieht sich eher als aufkommende Grossmacht in strategischer Konkurrenz zu China. Brasilien hat als einziges Brics-Land den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Es hat kein Interesse an einer politisch motivierten Erweiterung der Brics-Gruppe. Südafrika ist der Juniorpartner, sieht sich als Vertreter des afrikanischen Kontinents, der Beitritt weiterer Länder ist nicht in seinem Interesse.