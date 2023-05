Bridget Condon: US-Moderatorin verspricht sich

Ehemann unterstützt Bridget Condon

Condon selbst meldete sich in einer Story auf Instagram zu Wort. «Tag zwei des Drafts, Tag eins, nachdem ich ein Meme geworden bin», so die Moderatorin des offiziellen NFL Network. Weiter dankte sie allen Fans, die sie in Schutz nahmen. Zum Versprecher meinte sie dann: «Wer den Clip gesehen hat, wird gesehen haben, dass ich das nicht sagen wollte. Ich wollte ‹big dude› sagen.»

Aber das Internet sei halt das Internet. «Mir schreiben jetzt grad viele Leute so was wie: ‹Hey, nur ein Hinweis, dass das die Runde macht›», so Condon weiter, «wenn dein Gesicht viral geht, hat man das natürlich schon gesehen. Danke, schön und gut, aber ich weiss nicht, was ihr jetzt von mir wollt.»