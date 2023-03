Mit Kantonen & Gemeinden : Brief an Baume-Schneider – SVP will runden Tisch zum Asylwesen



Die Lage im Asylwesen bereitet der Schweizer Politik Sorgen. Die SVP-Spitze wendet sich nun in einem Brief an Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) und schlägt einen runden Tisch mit allen Involvierten vor.