Briefbombe explodiert in Ukraine-Botschaft in Madrid – eine Verletzter

Spanien : Briefbombe explodiert in ukrainischer Botschaft in Madrid – eine Person verletzt

Am Mittwochnachmittag ist laut dem spanischen Innenministerium eine Person, die einen Brief öffnete, bei einer Explosion verletzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Bei der Explosion einer Briefbombe in der Botschaft der Ukraine in der spanischen Hauptstadt Madrid ist ein Botschaftsmitarbeiter verletzt worden. Der Mann, der den Brief am Mittwochmittag geöffnet habe, sei nur leicht verletzt worden, berichteten Medien unter Berufung auf die spanische Nationalpolizei. Er habe sich trotzdem vorsichtshalber ins Krankenhaus begeben.