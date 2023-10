Hat die Briefpost bald ausgedient? Das sagt die Community

Die Post nur noch per Mail erhalten? Diese Idee sorgt für eine kontroverse Diskussion in der Kommentarspalte. Lies hier, was die Community dazu meint.

Darum gehts In Dänemark sind alle Bewohnerinnen und Bewohner verpflichtet, über einen elektronischen Briefkasten zu verfügen.

Bewegt sich dahin auch die Schweizerische Post?

Es gebe keinen Plan, die Papierpost abzuschaffen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage.

Die Idee einer papierlosen Post sorgt für Diskussionen in der Kommentarspalte.





Die Schweiz, ein Land ohne Briefkästen? Was schwierig vorzustellen ist, könnte eines Tages Realität werden. In Dänemark ist dies bereits der Fall: Bewohnerinnen und Bewohner über 15 Jahre sind verpflichtet, über einen elektronischen Briefkasten erreichbar zu sein. Laut «SonntagsZeitung» könnte dies auch in der Schweiz eines Tages der Fall sein.

Auf Anfrage sagt eine Post-Sprecherin, dass es keine Pläne gebe, die Briefkästen abzuschaffen. «Fakt ist, dass der physische Briefkasten für die Schweiz, für die Kunden und auch für die Post einen hohen Stellenwert hat und dies auch in Zukunft haben wird», versichert sie.

In der Kommentarspalte wird die Idee einer papierlosen Post kontrovers diskutiert. Einige User begrüssen den Vorschlag, so zum Beispiel Falco12: «Finde ich gut. Man spart auch Tonnen Altpapier mit dem ganzen Werbemüll.» User Buendel betont, dass es sicherlich noch Zeit brauche, bis sich etwas ändere: «Ich bin überzeugt, dass es zukünftig keine Post mehr geben wird oder zumindest nicht mehr in der heutigen Form. Aber das sind Zukunftsszenarien. In den nächsten zehn bis 20 Jahren wird sich das allmählich ändern.»

User sara74 ist indes bereits ePost-Kundin: «Papierherstellung ist energieintensiv und total unnötig. Brief lesen und wegschmeissen? Ne, ohne mich. In der App hab ich alles schön digital abgespeichert und finde Dokumente, Rechnungen etc. schnell wieder.»

«Post soll neues Handy bezahlen»

Für viele User spricht für die ePost, dass mit derselben weniger Altpapier entsteht und schlussendlich Energie gespart werden kann. Aber es gibt auch zahlreiche Kommentare, die sich gegen die Abschaffung aussprechen.

Für User Putzfee ist klar: «Der Briefkasten soll bleiben. Der Gang zum Briefkasten ist immer eine Überraschung.» Viele User machen sich Sorgen um die Menschen, die keinen Internetzugang haben: «Muss sich nun jeder Bürger auch noch einen PC anschaffen?», fragt Anna-Belle. User waba48 schlägt vor: «Alle die kein Handy oder PC besitzen, bekommen beides von der Post oder dem Staat gestellt und werden alle zwei Jahre ersetzt. Auch die Ausbildung wird vom Staat und der Post übernommen.»

Goaqueen hingegen beunruhigt die Sache mit dem Datenschutz: «Den Auftrag für das Scannen nach China oder Amerika auszulagern, damit dann für alle klar ist, ob und wie viel Steuern ich zahle, ob ich Schulden habe oder Bussen bezahlen muss? Und vielleicht darf ich die gescannte Post bald im Darknet auslösen?»

Hast du einen «Bitte keine Werbung»-Sticker am Briefkasten? Natürlich, die Werbung nervt mich! Ja, aber der war schon beim Einzug dran. Ich hab keinen, aber bin am Überlegen. Nein, ich mag die Werbung.

Kritik kommt auch von User katze77: «Warum kann man nicht etwas so lassen, wie es schon immer war? Und jeder kennt es. Denkt dabei auch mal einer an die älteren Menschen oder an die, die sich nicht so gut mit Technik auskennen. Und was machen dann die Angestellten?»

Und für kleeblatt sprechen nostalgische Gründe gegen die Abschaffung der Papierpost: «Ich frage mich, wie das diese Menschen machen, welche aus den Ferien Karten oder Karten zu bestimmten Anlässen wie Geburtstag, Weihnachten und Co. verschicken möchten. Solche Briefe sind doch immer schön und persönlicher als eine digitale Karte.»