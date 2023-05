Alle News zum Bergsturz von Brienz

Laut Gemeindeführungsstab Albula kommen für das Abbrechen der Insel drei Szenarien infrage. Die Insel kann teilweise oder ganz abbrechen. In welcher Art das geschehen wird, kann nicht vorausgesagt werden. Am wahrscheinlichsten sind zahlreiche Felsstürze. Halb so wahrscheinlich – ein langsames, aber lange andauerndes Abrutschen als Schuttstrom, welcher das Dorf erreichen und beschädigen kann. Ein grosser, schneller und weitreichender Bergsturz ist zwar weniger wahrscheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden.