Brienz: Gewaltige Felsmassen lösen sich

Erst am Dienstag sind in Brienz mehrere Tausend Kubikmeter Fels ins Tal gestürzt. Nachdem die Geschwindigkeitszunahme am Berg und die hohe Blockschlagaktivität am Mittwoch den Zutritt für die Landwirtschaft nicht zuliessen, dürfen die Bauern am Donnerstag wieder auf ihre Felder.