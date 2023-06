Gefährliche Aktion: Brienzer besteigt bröckelnden Berg

Am Freitag kam es zu einem massiven Abgang von Felsmaterial am Brienzer Hang. Ein Einheimischer wollte sich von ganz oben ein eigenes Bild der Situation machen. Die Gemeinde warnt vor der irren Aktion.

In Brienz rutschte in der Nacht auf Freitag ein grosser Teil der Insel ins Tal und verfehlte das Dorf nur knapp. Experten gehen von rund zwei Millionen Kubikmetern Felsmaterial aus, wie es an einer Medienkonferenz hiess. Man zeigte sich erleichtert, betonte aber auch, dass die «Gefahr noch nicht ganz vorbei ist».

Obwohl sich weiterhin Material löst, stieg ein Einheimischer am Freitagabend in die Sperrzone des Brienzer Hanges auf. Er erreichte das Plateau und hielt sich dort einige Minuten auf. 20 Minuten liegt entsprechendes Bildmaterial vor. Anschliessend kehrte er offenbar in sein Haus zurück.

Mann könnte Anzeige drohen

Christian Gartmann, Mitglied des Gemeindeführungsstabs Albula/Alvra, warnt vor solchen Aktionen: «Das ist gefährlich und sollte dringendst unterlassen werden.»

Bereits Anfang Juni lief ein Mann zusammen mit zwei kleinen Kindern unten am Hang durch das Sperrgebiet. Sie gingen zuerst in die eine Richtung, kehrten dann aber nach wenigen Minuten wieder um, wie ein Video zeigt. Gartmann war «sprachlos». «Es gibt offensichtlich weiterhin Menschen, die nicht verstehen, in welche Gefahr sie sich begeben, wenn sie die Absperrung missachten.» In solchen Fällen könne es sogar zu einer Anzeige kommen, führte Gartmann damals aus.

