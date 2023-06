Brienzer Rutsch könnte für die Tour de Suisse zum Problem werden

Die sechste Etappe am Freitag von La Punt GR nach Oberwil-Lieli AG soll direkt an der Absperrung der bisherigen Gefahrenzone des Brienzer Rutsches vorbeiführen.

Der Brienzer Rutsch bewegt sich derzeit so schnell wie noch nie zuvor. Erst am Dienstag sind mehrere Tausend Kubikmeter Fels ins Tal gestürzt. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, könnte die Gemeinde die Phase Blau ausrufen. Diese würde die Sperrung mehrerer Strassen in der Region bedeuten – auch solche in den Orten Tiefencastel und Surava. Doch genau dort führen am Donnerstag und Freitag die fünfte und sechste Etappe der Tour de Suisse durch.