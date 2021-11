Schausspielikone muss zahlen : Brigitte Bardot wegen Rassismus zu Geldstrafe verurteilt

Die Tierschützerin und Ex-Schauspielerin bezeichnete Einwohner der Insel La Réunion als degeneriert und barbarisch. Ein Gericht verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 20’000 Euro.

Wegen rassistischer Beleidigungen hat ein Gericht die französische Ex-Schauspielerin Brigitte Bardot zu einer Strafe in Höhe von umgerechnet 21’000 Franken verurteilt. Ihr Pressesprecher muss 4200 Franken Strafe zahlen, wie ein Gericht in Saint-Denis auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean am Donnerstag mitteilte.

Die militante Tierschützerin hatte die Einwohnerinnen und Einwohner der Insel als «degenerierte Bevölkerung mit barbarischen Traditionen» bezeichnet. Die dort lebenden Menschen seien «Eingeborene, die die Gene der Wilden bewahrt haben», schrieb sie in einem Brief an den Präfekten im März 2019, mit dem sie gegen angebliche Tierquälerei auf La Réunion protestieren wollte. Ihr Pressesprecher Bruno Jacquelin hatte den Brief anschliessend an mehrere Medien geschickt, auch an die Nachrichtenagentur AFP.