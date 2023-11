Brigitte Macron: Macrons Gefährtin im Elysée – und wichtigste Präsidenten-Beraterin

Brigitte Macron wird immer wieder verspottet. In den meisten Fällen aufgrund ihres Alters. Den Kritikern und Neidern entgegnet sie mit Selbstironie.

Brigitte Macron – wer ist die Frau an der Seite des französischen Präsidenten?

Name: Brigitte Marie-Claude Macron Spitzname: Bibi Geboren: 13. April 1953 in Amiens, Frankreich Sternzeichen: Widder Beruf: Lehrerin Ehepartner: Emmanuel Macron (verh. 2007), André-Louis Auzière (verh. 1974–2006) Kinder: Tiphaine Auzière, Laurence Auzière-Jourdan, Sébastien Auzière Lieblingstier: ihr Hund Nemo

Brigitte und Emmanuel Macron werden als unzertrennlich beschrieben . In der Öffentlichkeit verhält sich die 70-Jährige stets diskret und lässt ihrem Mann den Vortritt. Im Hintergrund ist sie dafür umso wichtiger – ein Porträt über die «Première Dame».

Brigitte Macron wird immer wieder verspottet. In den meisten Fällen aufgrund ihres Alters. Den Kritikern und Neidern entgegnet sie mit Selbstironie: «Er muss diese Wahl gewinnen! Stellen Sie sich mein Gesicht im Jahr 2027 vor!», soll sie mitten im Wahlkampf 2022 gesagt haben – kurz darauf wurde ihr Mann wiedergewählt. Auf diese Amtszeit hätte sie jedoch laut dem «Stern« verzichten können. «Sie hatte keine Lust darauf», sagt die Journalistin Nathalie Schuck, die ein Buch über die Präsidentengattin geschrieben hat. Nach aussen habe sie ihren Mann natürlich unterstützt und stand hinter seiner Wiederwahl. Aber: «Es war eine Last für sie, inzwischen hat sie sich damit abgefunden», so Schuck weiter. Im April wurde die Gattin des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron 70 Jahre alt.