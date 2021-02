Genau deshalb könnten Brillenträger ein geringeres Risiko haben, am Coronavirus zu erkranken. Das zumindest legt eine indische Studie nahe, wie «The New York Daily News» berichtet. Denn Brillenträger greifen sich deutlich weniger in die Augen als Menschen, die keine Brille tragen. Dementsprechend sollen Brillenträger einem bis zu dreimal tieferen Risiko ausgesetzt sein, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

«Wichtige Ansteckungsquelle»

«Sich mit kontaminierten Händen in die Augen zu fassen und sie zu reiben könnte eine wichtige Ansteckungsquelle sein», so die Autoren der Studie. Zwar sei eine direkte Infektion über die Augen «extrem selten», so die Forscher. Von den Augen könnten Infektions-Tröpfchen aber problemlos via Nase oder Mund in den Körper gelangen.