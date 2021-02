Roll deine Matte aus und mach dich bereit für dein tägliches Home Workout! 20 Minuten und Activ Fitness machen dich mit Livesessions zu Hause fit, auch wenn die Gyms geschlossen haben. Wochentags gibts zwei Streams: Um 12 Uhr und heute ausnahmsweise um 19.15 Uhr. Und am Wochenende trainieren die Coaches von Activ Fitness jeweils um 10 Uhr live mit dir.

Darum gehts in dieser Livesession

Das Kräftigungstraining mit eigenem Körpergewicht baut Muskeln auf, hilft der Stabilität und verbessert die Körperwahrnehmung. Egal, auf welchem Level du bist – es ist ein Training für Newbies sowie Fortgeschrittene. Regelmässig durchgeführt wirst du wie Sänger Ed Sheerann «In love with the shape of you» sein.