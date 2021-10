Verschwundenes Kind im Outback : «Bring unser Baby heim» fleht Familie von Cleo (4) – Polizei sucht einen Sedan

Schon seit über zehn Tagen fehlt von Cleo Smith in Australien jede Spur. Jetzt hat sich die Mutter an die Öffentlichkeit gewendet. Die Polizei sucht derweil nach etwas Konkretem.

Doch das geschah nicht. Am Wochenende kehrte die untröstliche Familie zurück in die Stadt Carnarvon, wo sie bei Angehörigen unterkam. «Ohne Cleo fühlt es sich nicht richtig an, heimzugehen», sagte Mutter Ellie in ihrem zweiten Interview mit australischen Medien.

Familie wurde nicht beobachtet

Am Wochenende hatte die Polizei das Haus der Familie in Carnarvon auf mögliche Hinweise durchsucht, ob jemand die Familie und ihre beiden Kinder beobachtet haben könnte. Australischen Medien zufolge gab es dafür aber keine Anhaltspunkte. Die Polizei geht davon aus, dass die mutmassliche Entführung keine geplante, sondern eine «Gelegenheits-Entführung» gewesen sein muss.

Ein verdächtiger Sedan?

Am Dienstag stellte die Polizei Aufnahmen einer Überwachungskamera von einer «Hauptautobahn» in Westaustralien sicher, so australische Medien. Auch habe sie Kameraaufnahmen eines Privathauses am North West Coastal Highway mitgenommen. Darauf soll ein Wagen, wohl ein Sedan, zu sehen sein, der in dem Zeitraum, in dem Cleo verschwand, unterwegs war.