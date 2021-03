Wärmere Temperaturen, Impfungen, stabile Zahlen: Die Schweiz ist vorsichtig optimistisch, was den Weg aus der Pandemie angeht. Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Technischen Universität München sorgt jetzt aber für einen Dämpfer. Die Expertinnen und Experten berichten in ihrer Studie, dass Pollen dazu führen können , dass sich mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Gelten keine besonderen Schutzmassnahmen kann es gar zu 20 Prozent mehr Ansteckungen kommen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein erhöhtes Pollenaufkommen bis zur Hälfte der Abweichungen vom Normalwert der Anzahl Corona-Fälle in einem Gebiet ausmachen kann. In ihren Tests haben die Umweltforschenden die Daten zur Pollenkonzentration in der Luft an 130 Stationen in 31 Ländern mit den jeweiligen Neuansteckungen vor Ort verglichen. Wie sie berichten, sei bereits die erste Welle im Frühling 2020 in der nördlichen Hemisphäre mit dem Flug der Baumpollen zusammengefallen.