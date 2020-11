Die Vorlage polarisiert weiter entlang der Geschlechter und auf dem Links-rechts-Spektrum. Die Zustimmung bei den Unterstützern der Grünen und der SP bleibt mit 96 Prozent beziehungsweise 92 Prozent sehr hoch. Am wenigsten anfangen können die FDP-Wähler mit der Vorlage (23 Prozent Ja-Anteil). Danach folgen die SVP-Wähler (28 Prozent Ja-Anteil). Das Zünglein an der Waage könnten die Mitte-Wähler sein: Hier zeigt sich, dass die Sympathisantinnen und Sympathisanten der GLP die Vorlage im Vergleich zur ersten Umfragewelle fast unverändert mit 75 Prozent unterstützen, während die Zustimmung der Vorlage bei der CVP-Wählerschaft leicht abgenommen hat (von 49 Prozent Ja auf 44 Prozent Ja).

Bürgerliche könnten das Zünglein an der Waage sein

Am Montagmorgen erläuterte Alt-Nationalratspräsident Dominique de Buman (CVP) an einer Pressekonferenz in Bern die Argumente für die Vorlage aus bürgerlicher Sicht. Zum Vorsprung der Initianten sagt er: «Das zeigt, dass es weiterhin knapp wird, aber auch Grund zu Optimismus gibt.» Besonders freue in die Unterstützung der bürgerlichen Wählerinnen und Wählern aus der GLP oder der FDP. «Wer die Initiative im Detail anschaut, sieht, dass sie eine Selbstverständlichkeit fordert.» Die Arbeit an der bürgerlichen Wählerfront, besonders bei der CVP, wolle er nun noch verstärken.