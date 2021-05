Luzern - Bringen Parkgebühren für Töffs in der Stadt die gewünschte Wirkung?

Der Pilotversuch wird am Löwengraben am Rand der Altstadt durchgeführt: «Dieser Standort ist optimal, weil die Nachfrage nach Motoparkplätzen im Gebiet Altstadt sehr hoch ist und es in der Nähe des Löwengrabens keine weiteren Motoparkplätze gibt», schreibt die Stadt. Die übrigen Abstellplätze für Töffs in der Stadt Luzern bleiben während der Projektphase gebührenfrei.

Konkret wird es 60 Rappen kosten, seinen Töff für eine Stunde lang abzustellen. Dieser Betrag wird zu jeder Tages- und Nachtzeit fällig. Die Gebühr wird am Löwengraben an einer digitalen Sammelparkuhr bezahlt, an der das Nummernschild des Töffs eingegeben werden muss.

Hier am Löwengraben in Luzern wird getestet, wie Parkgebühren für Töffs akzeptiert werden und wie man sie technisch am besten erheben kann.

In Luzern sollen Töfffahrer fürs Parkieren zahlen: 60 Rappen pro Stunde, rund um die Uhr. Zunächst ist dafür ein Pilotprojekt am Löwengraben geplant, Luzern ist damit Pionierstadt in der Schweiz. «Unser wichtigstes Ziel ist es, eine zukunftsfähige Mobilitäts- und Umweltpolitik damit umzusetzen. Wir haben das Problem, dass wir wenig Platz haben in der Stadt, und wollen den öffentlichen Raum zweckmässig flächeneffizient nutzen. Wenn wir zusätzlich die Umwelt schonen können und die Erreichbarkeit der Stadt verbessern, dann umso besser», sagte der zuständige Luzerner Stadtrat auf Anfrage von 20 Minuten. Die Stadt betonte in ihrer Mitteilung, auf einem Autoparkplatz hätten fünf Töffs Platz. Später will sie bis zu 300 Auto- in Töffparkplätze umwandeln.