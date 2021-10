Ist «30» der Titel von Adeles neuem Album?

Freitagnacht passierte etwas merkwürdiges auf der Welt: Zuerst nur an grossen Plätzen, auf städtischen Wahrzeichen, dann auch an Bahnhöfen und in den Innenstädten. Eine riesige «30» wurde auf die wichtigsten Orte weltweit projiziert. So etwa auf das Kolosseum in Rom, das Louvre in Paris, das Empire State Building in New York und das Brandenburger Tor in Berlin. Binnen kürzester Zeit stellten Menschen Fotos und Videos der Zahl in die sozialen Medien – doch was hat sie eigentlich zu bedeuten?