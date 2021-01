Der Bundesrat ist besorgt über die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in der Schweiz. Insbesondere die als Briten- und Südafrika-Mutation bekannten Varianten des Virus haben laut Experten das Potenzial, die Infektionszahlen in die Höhe zu treiben. Aktuell entfallen laut Schätzungen 5-6 Prozent aller Infektionen auf diese beiden Varianten.

Der Bundesrat will deshalb bereits jetzt reagieren um die Ausbreitung möglichst einzudämmen. Vor einer Woche gab Alain Berset bekannt, ein Massnahmenpaket bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben zu haben. Die Eckpunkte des Pakets sickerten in der Zwischenzeit durch. Über diese Verschärfungen befindet der Bundesrat heute.