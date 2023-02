Wetter: Bringt der erste Saharastaub dieses Jahres die Luftqualität in Gefahr?

Laut dem europäischen Atmosphärendienst könnte sich bereits in den nächsten Tagen erstmals in diesem Jahr wieder Saharastaub in Europa breitmachen – und an einigen Orten die Luftqualität gefährden.

1 / 4 In der Vergangenheit war der Saharastaub teils eindrücklich zu sehen. 20min/News-Scout Jetzt ist erstmals dieses Jahr eine grössere Menge Staub über Europa festgestellt worden. Solche Bilder könnten also bald wieder an der Tagesordnung sein. 20min/Simon Glauser Vorerst wird die Schweiz aber nur am Rande getroffen. 20min/lecteur-reporter

Darum gehts In den kommenden Tagen könnte wieder Saharastaub über Europa fallen.

Vor allem in Spanien und Portugal könnten grössere Mengen des feinen Sandes weitergehen.

In der Schweiz wird nur wenig Saharastaub erwartet.

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist über Europa eine grosse Menge an Saharastaub festgestellt worden. Das teilte der EU-Atmosphärendienst Copernicus am Dienstag mit. Demnach könnte der Staub aus Nordafrika bereits in den kommenden Tagen Mittel- und Osteuropa erreichen, nachdem er die Iberische Halbinsel und Frankreich überquert hat, wie aus Copernicus-Vorhersagen hervorgeht.

«Die typische Auswirkung ist ein roter oder orangener Himmel, aber es gibt auch das Potenzial von Auswirkungen auf die Luftqualität am Boden, besonders in Portugal und Spanien», sagte der leitende Copernicus-Wissenschaftler Mark Parrington. Bei der Iberischen Halbinsel ist der Staub laut Copernicus bereits eingetroffen.

In der Schweiz vorerst nur wenig Staub

Die Schweiz dürfte aber weniger merksam vom Staub erfasst werden, wie Roger Perret von Meteonews gegenüber 20 Minuten sagt. «Hierzulande wird nicht sehr viel Staub fallen, vielleicht bemerkt man ihn gar nicht», so der Meteorologe. Etwa in der Nacht auf Donnerstag, in der Regenfälle erwartet werden, könnten die Tropfen den Staub aus dem Himmel waschen und auf einigen Autodächern oder anderen Oberflächen sichtbar werden. «Im Vergleich zum Vorjahr werden aber marginale Werte erwartet», sagt Perret mit Verweis auf den März 2021, als der Saharastaub ganze Hänge in Skigebieten orange verfärbte.

Die Auswirkungen von Saharastaub könnten die menschliche Gesundheit und den Energiesektor beeinträchtigen, hiess es in der Mitteilung weiter. So könnten etwa Allergien verstärkt werden. Die Staubpartikel in der Atmosphäre könnten auch die Generierung von Solarenergie beeinträchtigen.

Der Atmosphärenüberwachungsdienst ist eine von mehreren Komponenten des Copernicus-Programms der Europäischen Union. Es stellt unter anderem aus Satellitenbildern gewonnene Daten zu den Bereichen Atmosphäre, Meere, Land, Klimawandel, Sicherheit und Energie zur Verfügung.