Aufruf: Bringt dich die Inflation in die Armut?

Kaffee, Brot und Gipfeli, Joghurt, Butter und Käse oder auch das Benzin sind in der Schweiz teurer geworden. Verantwortlich dafür ist die Inflation. Menschen, die am Existenzminimum leben, trifft die Inflation besonders hart. Lebst du nahe an der Armutsgrenze und hast Angst, in die Sozialhilfe abzurutschen? Erzähl uns im unten stehenden Formular darüber, wie hart dich die Teuerung betrifft und wie gross deine Angst ist, am Ende des Monats kein Essen kaufen zu können.