Als erster Mann in der 127-jährigen Geschichte der US-«Vogue» ziert Harry Styles solo das Titelbild der Modebibel. Und wirbelt dabei die festgefahrenen Geschlechterrollen ordentlich durcheinander: Der 26-Jährige posiert in einem grau-weissen Spitzenkleid von Gucci. In der dazugehörigen Fotostrecke in der Dezember-Ausgabe trägt der (einstige) One-Direction-Sänger mal Designs aus den Männer-, mal aus Frauenkollektionen.