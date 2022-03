Rede von Biden – Bringt ein Sturz Putins Europas Frieden zurück?

Peter R. Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, vermutet, der amerikanische Präsident habe den Menschen aus der Seele gesprochen.

Innerhalb eines Monats haben die russischen Truppen das Leben unzähliger Menschen in der Ukraine zerstört. Aber auch Russinnen und Russen flüchten nach Kreml-Chef Wladimir Putins Angriffskrieg massenweise aus ihrem Land. «Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg des russischen Volkes», sagte eine russische TV-Journalistin etwa. US-Präsident Joe Biden zog in einer Rede in Polen am Samstag folgenden Schluss: «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.» Das Weisse Haus präzisierte danach, es habe sich dabei nicht um einen Aufruf zum Sturz Putins gehandelt. Bidens Punkt sei, dass «Putin nicht erlaubt werden darf, Macht über seine Nachbarn oder seine Region auszuüben».