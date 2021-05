Eurovision Song Contest - Bringt Gjon’s Tears der Schweiz nun einen Tourismus-Aufschwung?

1 / 7 Beim 65. Eurovision Song Contest hat Gjon's Tears den dritten Platz für die Schweiz gemacht. ESC «Ich glaube, wenn Menschen nun entscheiden, Ferien in der Schweiz oder einem anderen Bergland zu buchen, werden sie Gjon’s Tears und somit auch die Schweiz positiv in Erinnerung haben und so vielleicht eher die Schweiz wählen » , so Markus Berger von Schweiz Tourismus. Switzerland Tourism Nicht erst durch Gjon’s Tears, sondern auch durch den letzten Auftritt von Luca Hänni, der beim letzten Eurovision Song Contest den vierten Platz geholt hat, wurde die Schweiz wieder vermehrt in Europa wahrgenommen . « Das ist die Basis für den Tourismus », sagt Berger von Schweiz Tourismus. instagram/lucahaenni1

Beim gestrigen Eurovision Song Contest trat der 22-jährige Fribourger Gjon’s Tears mit dem Lied «Tout l’Univers» für die Schweiz an, erhielt insgesamt 432 Punkte und schaffte es dadurch auf den dritten Platz. «Der Sänger hat die Schweiz sehr sympathisch dargestellt», sagt Markus Berger, Mediensprecher von Schweiz Tourismus. «Gjon’s Tears hat aber mit seinem Auftritt keine touristische Botschaft vermittelt.» Deswegen werde es wohl kaum einen plötzlichen Tourismusboom in der Schweiz geben. «Doch ich glaube, wenn Menschen nun entscheiden, Ferien in der Schweiz oder einem anderen Bergland zu buchen, werden sie Gjon’s Tears und somit auch die Schweiz positiv in Erinnerung haben und so vielleicht eher die Schweiz wählen», so Berger. Er kann sich auch vorstellen, dass der ESC-Auftritt in französischer Sprache für die Westschweiz einen besonders positiven Effekt haben könnte.

Schweiz wird wieder wahrgenommen

Nicht erst durch Gjon’s Tears, sondern auch durch den letzten Auftritt von Luca Hänni, der beim letzten Eurovision Song Contest den vierten Platz geholt hat, wurde die Schweiz wieder vermehrt in Europa wahrgenommen. «Das ist die Basis für den Tourismus», sagt Berger von Schweiz Tourismus. Eine grossangelegte Kampagne werde es deswegen aber nicht geben.

Gewinnerland wird touristisch stark präsentiert

Hätte der Fribourger Gjon’s Tear allerdings den ersten Platz beim Eurovision Song Contest gewonnen, dann hätte dies klare Auswirkungen auf den Tourismus. «Länder, die beim ESC gewinnen und im Jahr darauf den Contest in ihrem Land durchführen, können sich touristisch stark präsentieren, was auch über den ESC hinaus einen Anstieg im Tourismus bringen kann. Nachdem zum Beispiel Israel drei Mal gewonnen hatte, wurde das Land auch so richtig als Reisedestination wahrgenommen», so Berger.

ESC hat keinerlei Auswirkungen auf Tourismus

Tourismusexperte und Professor an der Hochschule Luzern (HSLU) Urs Wagenseil glaubt nicht an einen Effekt: «Dass Gjon’s Tears beim ESC den dritten Platz belegt hat, wird keinerlei Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus oder die Wirtschaft haben.» Ein Musikevent habe keine direkte Einwirkung auf die Ferienwünsche. So seien persönliche Ziele, der Wunsch etwas zu erleben, das Budget und die Zeit wichtige Faktoren. «Hätte der Eurovision Song Contest Auswirkungen auf den Tourismus, würde es ja in manchen Ländern ganz schlecht aussehen», so Wagenseil. Ein Land erlebe man nicht anders, nur weil es Platz 1, 3 oder 25 bei der Eurovision gemacht habe.