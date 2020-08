vor 1h

Panne bei CenturyLink : Bringt Laura Streamingdienste in Europa zum Erliegen?

Das US-Unternehmen CenturyLink hatte am Sonntag eine Panne, was zu mehrstündigen Ausfällen von Internetdiensten führte – auch in Europa.

Panne bei CenturyLink: Streamingdienste und Plattformen für Videospiele kommen auch in Europa zum Erliegen. (Archivbild) Keystone/Felix Kästle

Eine technische Panne beim US-Unternehmen CenturyLink hat am Sonntag zu mehrstündigen Ausfällen von Internetdiensten in den Vereinigten Staaten und Europa geführt.

Betroffen waren nach Angaben des Unternehmens sowie Medienberichten unter anderem Streamingdienste und Plattformen für Videospiele. Zu Störungen kam es etwa beim Streamingdienst Hulu, im Netzwerk von PlayStation sowie bei XBox Live.

Auch Online-Übertragungen im französischen Fussballprogramm Téléfoot waren zeitweise unterbrochen, wie die Sportzeitung «L’Équipe» berichtete. Im Laufe des Tages teilte CenturyLink dann mit, dass alle Dienste wieder hergestellt seien, und entschuldigte sich für die Panne. Angaben zu den Ursachen der Störungen machte das Telekommunikationsunternehmen allerdings nicht.

CenturyLink hat seinen Sitz in Monroe im US-Bundesstaat Louisiana. Unklar blieb zunächst, ob die Panne möglicherweise mit dem Hurrikan Laura zu tun hatte, der in der Nacht zum Donnerstag über Louisiana hinweggefegt war und schwere Sachschäden sowie massive Stromausfälle verursacht hatte.