Italien: «Bringt Mattia zu mir zurück!» – 8-Jähriger nach Unwetter vermisst

Etliche Menschen wurden in der Nähe der Adriaküste in ihren Autos vom plötzlichen Hochwasser überrascht. So auch Silvia Mereu und ihr achtjähriger Sohn Mattia. Nun wendet sie sich verzweifelt an die Rettungskräfte.

1 / 4 Der Sohn der 43-jährigen Silvia Mereu wird vermisst. Privat In Italien hat sturzflutartiger Regen die Strassen überschwemmt. ENEA DISCEPOLI via REUTERS Rettungskräfte eilten mit Schlauchbooten zur Hilfe. via REUTERS

Darum gehts Heftiger Dauerregen an der Adriaküste hat Flüsse überschwemmt und Strassen in Sturzbäche verwandelt.

Drei Menschen werden vermisst. Darunter der achtjährige Mattia.

Die Mutter schildert nun die schrecklichen Minuten.

Der achtjährige Mattia hatte gerade seinen zweiten Tag in der Schule hinter sich. Seine Mutter, die 43-jährige Silvia Mereu arbeitet an diesem Tag in der Apotheke. Gegen 20 Uhr holt sie ihren Sohn bei seinem Vater in Barbara ab und fährt mit ihm nach Hause Richtung San Lorenzo.

Das Elternpaar lebt getrennt. Nach einigen Kilometern Fahrt sieht sie plötzlich eine braune Wasserwelle die Strasse hinunter rollen – direkt auf ihr Auto zu. Die 43-jährige Apothekerin versuchte der Flut noch mit dem Rückwärtsgang zu entkommen, hatte allerdings keine Chance, wie sie gegenüber dem italienischen Newsportal «Repubblica» schildert. Das Auto füllte sich sofort mit Wasser. Die Mutter und ihr Sohn mussten daraufhin das Auto verlassen und schwimmen.

«Ich sah ihn in der Dunkelheit verschwinden»

Ihr Sohn, der achtjährige Mattia, hat versucht sich an einem Baumstamm festzuhalten – dann verschwindet er plötzlich in den Fluten. «Es war eine Sache von Sekunden, dann sah ich ihn in der Dunkelheit verschwinden», schildert die Mutter die Situation gegenüber «Repubblica». «Ich hatte Mühe, Mattia fest an mich zu halten, nachdem ich mein Auto verlassen hatte, aber da war diese übermenschliche Kraft, dieses Wasser, das uns überwältigte, uns hinunterzog und ihn von meiner Brust riss. Mein geliebter Sohn, wo ist er jetzt?»

«Mama ist hier, Liebling»

Mattia ist Autist. Er spricht zwar nicht, die Mutter konnte die Angst in seinen Augen aber deutlich sehen. Die 43-Jährige versuchte ihn zu beruhigen: «Ich schnallte mich sofort ab und wir fanden uns in diesem Meer aus Trümmern wieder. Ich schrie, aber das Wasser war über mir. Ich hielt ihn fest, so fest ich konnte. Ich wurde von Ästen und Steinen ​​getroffen.» Andere Autos seien zwar in der Ferne zu sehen gewesen, aber niemand hätte sie gehört. Dann verlor sie Mattia. «Irgendwann wurden wir wieder von einem sehr starken Sturm überrollt, dann muss er mir aus den Armen gerutscht sein und ich sah, wie er sich versuchte an einem Baumstamm festzuhalten».

Silvia Mereu schrie daraufhin: «Mama ist hier, Liebling». Sie hätte sich anschliessend an Äste und an Felsen geklammert und sei dann auf einen Baum geklettert. Die Italienerin harrte über zwei Stunden auf dem Baumstamm aus. Dann wurde sie gerettet und in ein Spital gefahren. Über einen Tag später hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr Sohn lebend gefunden wird. Sie appelliert an die Retter: «Bringt ihn zurück zu seiner Mutter».

5 Millionen Euro Soforthilfe

Nach einem Frühjahr und Sommer, die in Italien von teils extremer Dürre, Trockenheit und Hitze geprägt war, mehrten sich zuletzt die Unwetter in dem Mittelmeerland. Die Katastrophe in den Marken sei aber nicht vorherzusehen gewesen, meinten Experten. Der Zivilschutz der Region warnte unterdessen bereits vor weiteren gefährlichen Regenfällen und rief die Bevölkerung der bereits betroffenen Regionen, ihre Häuser möglichst nicht zu verlassen.

Mehr als 50 Menschen wurden bisher verletzt, rund 150 Leute mussten von den Rettungskräften aus ihren Häusern evakuiert werden. Drei Menschen werden vermisst –darunter zwei Kinder. Die Suche wird heute fortgesetzt. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sagt: «Das ist eine Katastrophe. Wir tun unser Bestes.» Die Regierung hatte für die Gegend den Notstand erklärt und Soforthilfen in Höhe von fünf Millionen Euro bereitgestellt.