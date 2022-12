Bringt Moderna jetzt die Krebs-Impfung auf den Markt?

Das Pharmaunternehmen hat eine Phase-2-Studie zu einer Krebs-Impfung abgeschlossen. Schon in wenigen Jahren könnte sie zum Einsatz kommen.

Darum gehts Moderna und Merck wollen eine mRNA-Impfung gegen Krebs auf den Markt bringen.

Es ist das erste Mal, dass eine Phase-2-Studie zu einem Krebsimpfstoff erfolgreich durchgeführt wurde.

Die Impfung könnte schon in wenigen Jahren zum Einsatz kommen, andere Pharmaunternehmen wollen nachziehen.

Die Pharmaunternehmen Moderna und Merck haben die Phase 2 der klinischen Tests zu ihrem mRNA-Impfstoff gegen Krebs mit Erfolg abgeschlossen. So senke die Impfung das Risiko eines Wiederauftretens von Hautkrebs und das Risiko, an Hautkrebs zu sterben, um 44 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Eliav Barr, der Leiter der Merck Forschungslabore, bezeichnete die Ergebnisse als «einen enormen Schritt vorwärts in der Immuntherapie». Gemäss dem Moderna-Chef Paul Burton hat die Kombination des Impfstoffs mit klassischen Immuntherapien die «Fähigkeit, ein neues Musterbild in der Krebsbehandlung zu sein». Die Aktien des US-Pharmaunternehmens schossen nach der «spektakulären» Verkündung bereits sprungartig in die Höhe und konnten ihren Wert innerhalb eines Tages um etwa 25 Prozent steigern.

Impfstoff muss individuell angepasst werden

157 Patienten mit Hautkrebs im dritten oder vierten Stadium nahmen an der Studie teil. Die Impfstoffe wirken jedoch nicht präventiv, sondern können nur bei Patienten eingesetzt werden, die bereits an Hautkrebs leiden, wie der «Blick» berichtet. Da sich die Krebszellen in jedem Patienten unterscheiden würden, müsse auch der Impfstoff auf jeden Patienten individuell angepasst werden. Dieser soll den Impfstoff schliesslich alle drei Wochen verabreicht bekommen.

Im Jahr 2023 wollen Merck und Moderna mit der dritten Phase der klinischen Tests an Hautkrebspatienten beginnen, wie Reuters berichtet. Bereits in wenigen Jahren könnte die Impfung auf den Markt kommen. Dafür müssen jedoch auch die Zulassungsbehörden wie die Schweizer Swissmedic zustimmen.

Um den Impfstoff zu entwickeln, entnahmen die Forscher sowohl Tumor-Gewebe als auch gesundes Gewebe und entschlüsselten die genetischen Sequenzen. In Zukunft wollen Merck und Moderna die Impfung auch für andere Krebstypen wie Lungenkrebs, Blasenkrebs und Brustkrebs einsetzen. Auch der Moderna-Rivale Biontech arbeitet inzwischen mit Hochdruck an mRNA-Krebs-Impfungen. Moderna hat zuletzt schon Studienerfolge in Bezug auf eine mRNA-Impfung gegen HIV vorweisen können.

