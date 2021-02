Moritz Leuenberger bereut Aussagen, die er in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» gemacht hat.

Die brisanten Zitate des 74-Jährigen wurden in der «NZZ am Sonntag» gedruckt. Es ging ums Thema «Lügen in der Politik». Leuenberger wurde gefragt, in welchem Fall der Bundesrat nicht die Wahrheit gesagt habe, worauf er antwortete: «Wir haben stets verneint, für die Befreiung von Geiseln Lösegelder bezahlt zu haben» und: «Kommt eine Geisel frei, ist wohl meist bezahlt worden.»