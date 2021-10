Dritte Impfung möglich – Bringt uns die Booster-Impfung ohne weitere Massnahmen durch den Winter?

Das Bundesamt für Gesundheit, die Zulassungsstelle Swissmedic und die Eidgenössische Kommission für Impffragen standen in der Kritik, zu lange zu zögern mit Booster-Impfungen.

Während in anderen Ländern längst Auffrischungsimpfungen vorgenommen wurden, hat die Schweiz lange gezögert. Am Dienstag verkündeten Swissmedic, die Eidgenössische Kommission für Impffragen und das Bundesamt für Gesundheit, dass es voraussichtlich ab Mitte November losgehen kann mit den Drittimpfungen für über 65-Jährige.

Jürg Utzinger, Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts, sagt: «Es kommen sicher noch einmal schwierige Wochen und Monate auf uns zu. Doch die Durchimpfungsrate ist in der Schweiz nicht so schlecht, auch wenn andere Länder noch etwas weiter sind.» Dazu kämen die durch eine Infektion immunisierten, wobei hier die Dunkelziffer relativ gross sei von Infizierten, die keine oder nur sehr milde Symptome zeigten. «Dadurch, dass bald auch noch die Drittimpfung für Risikogruppen kommt, bin ich optimistisch, dass wir gut und ohne die Massnahmen drastisch zu verschärfen durch den Winter kommen.»

«Hospitalisierungen und Todesfällen können verhindert werden»

Er geht davon aus, dass die Wintermonate ruhiger ablaufen werden, als letztes Jahr. «Im Idealfall heisst das, dass wir überfüllte Intensivstationen und Sterbewellen in Altersheimen verhindern können.» Wichtig sei aber auch, dass die Impfnachfrage bei denen, die noch nicht geimpft sind, weiter steige und dass die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin konsequent eingehalten würden.

Zusätzlich rät Utzinger insbesondere älteren Personen, sich auch gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. «Hier kann auch das Tragen einer Maske helfen. So können wir verhindern, dass wir dann plötzlich eine schwere Grippewelle erleben.»

«Zuversichtlich, dass der Booster rechtzeitig kommt»

Optimistisch ist der Tessiner Epidemiologe Andreas Cerny: «Wir können in Ländern wie Israel, England oder Katar relativ gut verfolgen, wie sich die Impfdurchbrüche entwickeln. Diese Länder haben die Impfkampagnen deutlich vor der Schweiz hochgefahren. Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Impfschutz der vulnerablen Gruppen rechtzeitig aufgefrischt werden kann, wenn wir Mitte November mit den Drittimpfungen beginnen.»

«Das grosse Problem sind die Ungeimpften»

«Das grosse Problem, das wir nach wie vor haben, ist die Epidemie unter den Ungeimpften. Das lässt sich sehr anschaulich in osteuropäischen Staaten beobachten, in denen die Impfquote sehr tief ist und die Gesundheitssysteme teils bereits wieder an ihre Grenzen kommen.»