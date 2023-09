Uran Bislimi: Nati-Spieler kehrt in Kosovo zurück

Am Samstag trifft die Schweiz in der EM-Quali auswärts auf Kosovo.

«Enttäuscht von so einem Verhalten»

Seinen Entscheid für die Schweiz hat man Bislimi im Kosovo noch nicht vergeben. «Ich will nicht sagen, dass es Verrat ist, aber die Fans sind enttäuscht von so einem Verhalten», sagt der kosovarische Sportjournalist Arben Berisha zu 20 Minuten. «Es wird dann halt offensichtlich, dass sich die Doppelbürger nur für den Kosovo entscheiden, wenn sie im Team der Schweiz keinen Platz haben», so der Kommentator des Staatssenders RTK. Sobald man dann eine Chance habe, mitzuspielen und an grossen Turnieren teilzunehmen, habe das Wort für den Kosovo plötzlich keinen Wert mehr.