G7 schickt der Schweiz ein Rüge-Brief

Botschafter der G-7-Staaten haben einen Brief an die Adresse des Bundesrats geschickt. Darin machen sie der Schweiz happige Vorwürfe bezüglich der Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Grosser Aufruhr in Bundesbern: Botschafter der G-7-Staaten werfen dem Bundesrat in einem Brief vor, die Sanktionen gegen russische Oligarchen ungenügend umzusetzen. Unter anderem sei die «Sorge aufgekommen», dass die Schweizer Datenschutzbestimmungen dem Schutz von Kunden in Rechtsangelegenheiten dienen oder auch verwendet werden könnten, um «die Spuren von geparktem Vermögen zu verwischen». Das Schreiben liegt der Redaktion des «Tages-Anzeiger» vor.

Der Brief, datiert auf den 5. April, wurde von den Botschaftern Michael Flügger aus Deutschland, Scott C. Miller aus den USA, Frédéric Journès aus Frankreich sowie Silvio Mignano aus Italien, Patrick Wittmann aus Kanada, James Squire aus Grossbritannien, Fujiyama Yoshinori aus Japan und Petro Mavromichalis von der EU unterzeichnet, der bei der G-7 nur Beobachterstatus hat.

Zuerst Lob, dann kommt die Rüge

Im ersten Absatz tönen die G-7-Männer noch nett: Sich den EU-Sanktionen gegen Russland anzuschliessen, wie etwa Vermögenswerte, die eine weitere Aggression finanzieren könnten, einzufrieren oder eine Preisobergrenze für russisches Rohöl und Erdölerzeugnisse zu verhängen, sei sowohl lobenswert als auch wichtig.

Doch nach Gesprächen der G-7-Vertreter mit Anwaltsorganisationen und Strafverfolgungsbehörden in Bern fordere man die Schweizer Regierung dazu auf, «weitere Schritte zu unternehmen, um zwischen dem Schutz der Privatsphäre von Rechtsuchenden und denjenigen zu unterscheiden, die die Privatsphäre missbrauchten, um wirtschaftliche Eigentümer zu schützen». Wie der «Tages-Anzeiger» dazu schreibt, seien damit russische Eliten und russische Geschäftsleute gemeint, die Vermögenswerte in der Schweiz haben.

Es könnte «den Ruf der Schweiz gefährden»

Seco-Beamte gaben bei den Gesprächen an, dass sie nicht in der Lage seien, Vermögenswerte einzufrieren, die von Doppelbürgern stammten, von Personen mit legalem Wohnsitz in der Schweiz oder von Personen mit geschäftlichen Verbindungen zu Schweizer Unternehmen. Auch habe das Seco 2022 angegeben, dass sie über etwa 7,5 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten verfügten, was die G-7-Gruppe bezweifelt. «Unabhängige Quellen schätzen jedoch, dass die Summe wesentlich höher sein könnte», heisst es im Brief.

Die Unterzeichnenden teilen die Besorgnis, «dass diese Schlupflöcher den Ruf der Schweiz gefährden». Sie schlagen dem Bundesrat vor, verdächtige Finanzstrukturen zu untersuchen, die Ermittlungsbehörden besser zu koordinieren und sogar «weitere Leitlinien für die Einhaltung der Vorschriften in Betracht zu ziehen».

Schweizer Behörden widersprechen

Abschliessend raten die G-7-Botschafter der Schweiz, der Repo-Task-Force beizutreten, um vom Austausch zwischen den Ländern zu profitieren. Repo steht für «Russische Eliten, Stellvertreter und Oligarchen». Die Organisation hat sich dazu verpflichtet, Vermögenswerte aus Russland ausfindig zu machen, einzufrieren oder zu beschlagnahmen. Die Repo wurde im März 2022 gegründet, ihr gehören sowohl die G-7- als auch die EU-Staaten und Australien an. Nicht aber die Schweiz – was nun die G-7-Botschafter in ihrem Brief als «bedauerlich» bezeichnen.

Nachdem der Bundesrat das Schreiben an das Staatssekretariat für Wirtschaft weitergeleitet habe, habe die Bundesverwaltung den Vorwürfen in einer Stellungnahme Punkt für Punkt widersprochen, berichtet der «Tages-Anzeiger» weiter. Die Schweiz werde alle acht Botschafter zu einer klärenden Aussprache einladen. Auch werde Bundespräsident Alain Berset kommende Woche das Thema wohl bei einem Besuch in Deutschland mit Bundeskanzler Olaf Scholz ansprechen.