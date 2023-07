Geburtenmangel: Brisanter Vorschlag – wer mehr Kinder hat, soll eine höhere Rente erhalten

In der Schweiz ist die Geburtenrate auf 1,39 gesunken – ein historischer Tiefstand.

Wer mehr Kinder zeugt, soll mehr Rente erhalten, so der AHV-Reformvorschlag des Basler Ökonomen Wolfram Kägi.

Das ist die Ausgangslage

In der Schweiz ist die Geburtenrate auf einen historischen Tiefstand gesunken. Wie das Bundesamt für Statistik BFS im Juni bekannt gab, ist sie auf 1,39 gesunken. Dies führe laut der UBS-Ökonomin Veronica Weisser zu einer deutlichen Verschärfung der Finanzierungsengpässe im Sozialsystem, wie sie der NZZ sagt. Davon betroffen ist neben der AHV auch die Gesundheitsversicherung sowie die Pflege. Das BFS rechne in seinen Prognosen mit einer Geburtenrate von 1,62 bis zum Jahr 2050. Das würde laut Weisser die Situation jedoch nicht entschärfen. Zurzeit würden 3,1 Personen eine Rente finanzieren. Bis 2058 müssten jedoch bereits zwei Beitragszahler für eine Rente aufkommen – und das sei noch eine optimistische Prognose.

Das ist der brisante Vorschlag

Der Basler Ökonom Wolfram Kägi plädiert für die Schaffung einer kinderabhängige Rente. Wie er gegenüber der NZZ sagt, leide die AHV an einem «Konstruktionsfehler». Es werde die Tatsache ignoriert, dass es ohne Kinder irgendwann auch keine Rente mehr geben werde: «Stattdessen wird einfach angenommen, dass stets genügend Familien da sind, die Kinder aufziehen – und damit einen Dienst für die Allgemeinheit leisten.»



Kägi, der das Volkswirtschaftliche Beratungsbüro BSS in Basel leitet, verweist auf die hohe finanzielle Mehrbelastung der Eltern durch die AHV. Die Rendite der Kinder werde sozialisiert, während die meisten Kosten der Kinder privat zu tragen seien. Der finanziellen Mehraufwand der Eltern könne zumindest teilweise kompensiert werden, würde man die Höhe der Rente an die Zahl der Kinder koppeln, sagt Kägi.