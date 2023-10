Vorgeschichte zur Ohrfeige: Während der Trennung hat Chris Rock Jada nach einem Date gefragt

Zwischen Chris Rock, Will Smith und seiner Ex-Frau scheint es eine längere Vorgeschichte gegeben zu haben. Video: AFP

Darum gehts Jada Pinkett Smith hat in einem Interview erzählt, dass Chris Rock sie vor sieben Jahren um ein Date gebeten hat – in der Zeit, in der Jada sich von Will Smith trennte.

Die Details aus dem noch unveröffentlichten Interview bei NBC News werfen ein neues Licht auf die Ohrfeigen-Affäre an den Oscars.

Angeblich sind die Smiths schon seit 2016 kein Paar mehr.

Wie viel Zeit muss nach der Trennung verstreichen, bis man die Ex eines Bekannten nach einem Date fragen darf? Chris Rock (58) wartete angeblich nicht lange. Als er von den Scheidungsgerüchten von Jada (52) und Will Smith (55) hörte, rief er sie im Sommer 2016 an. Das hat sie kürzlich in einem Interview mit dem «People»-Magazin erzählt. «Er fragte, ob er mich ausführen dürfe», sagt Jada. Sie habe gefragt, wie er auf die Idee komme. «Lässt du dich nicht von Will scheiden?», habe er geantwortet.

Das Paar habe sich in diesem Sommer zwar tatsächlich getrennt, doch eine Scheidung sei bis heute kein Thema. Bis zu den Oscars 2022 habe Jada nie mehr mit dem Comedian gesprochen.

Steckt doch mehr hinter dem Streit?

Jada glaubt nun, dass das Missverständnis dazu beitrug, dass Will Smith an den Oscars Chris Rock anbrüllte: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in dein f*cking Maul», auf die Bühne stürmte und ihn ohrfeigte. Der Comedian hatte sich über Jadas kahlen Kopf lustig gemacht. Will entschuldigte sich später und sagte, er wollte seine Frau schützen, die an Haarausfall leidet. Nun scheint doch mehr als ein Tritt ins Fettnäpfchen Auslöser von Wills Ausraster zu sein. Wusste er etwa von Chris Rocks Avancen gegenüber seiner Frau?

Jada bleibt dazu wage und wirbt für ihr Buch «Worthy», das am 17. Oktober erscheint und mehr Details zur Vorgeschichte des Streits enthalten soll. Im Interview mit dem «People»-Magazin sagt sie noch, dass Will und Chris schon in den 80ern einen Konflikt hatten – bevor Jada eine Rolle im Leben der beiden spielte. «Aber ich überlasse es ihnen, darüber öffentlich zu reden.»

Was sagst du jetzt zur Ohrfeigen-Affäre? Das ist doch billige Promo von Jada Pinkett Smith für ihr neues Buch. Egal, welche Vorgeschichte Will Smith und Chris Rock haben, die Ohrfeige bleibt unentschuldbar. Wenn Chris Rock Jada tatsächlich während der Trennung angebaggert hat und ohnehin im Clinch mit Will war, hätte er sich seinen Witz an den Oscars verkneifen sollen.

Die Smiths sind seit sieben Jahren getrennt

Jada verriet kürzlich, dass sie und ihr Mann bereits seit 2016 «völlig getrennte Leben» führen würden. Der Sender NBC veröffentlichte am Mittwoch Ausschnitte aus dem Interview, das am Freitag ausgestrahlt werden soll. Jada und Will seien immer noch dabei, herauszufinden, wie es mit ihnen weitergehen soll. «Wir haben wirklich viel zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander.»