Mary Trump

Brisantes Enthüllungsbuch von Trump-Nichte darf erscheinen

In einem Buch rechnet Mary Trump mit ihrem Onkel ab. Nun hat ein Gericht grünes Licht für die Veröffentlichung gegeben.

Laut CNN vergleicht Mary Trump ihren Onkel in dem Buch mit einem Dreijährigen, der wisse, dass er nie geliebt worden sei. Donald Trumps Ego sei fragil und müsse stets gestützt werden, «weil er tief im Inneren weiss, dass er nichts von dem ist, was er vorgibt zu sein». Donald Trump

Ein US-Gericht hat grünes Licht für die Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs von Präsidentennichte Mary Trump an diesem Dienstag gegeben. Einen Tag vor der geplanten Publikation hob ein Richter des Supreme Court im US-Bundesstaat New York am Montag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung gegen Mary Trump auf. Die Veröffentlichung zu untersagen, würde keinem Zweck dienen, hiess es zur Begründung.