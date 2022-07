Rückreise von Mykonos : Brite (22) gerät in Rotorblätter von Privathelikopter – tot

Nach der Landung eines Privathelikopters am Flughafen Athen ist ein 22 Jahre alter Brite in die Rotorblätter der Maschine geraten und ums Leben gekommen. Laut englischen Medien soll er am Handy gewesen sein.

1 / 4 Der 22-jährige Brite stammte aus wohlhabendem Hause. Nach der Landung wäre es mit dem Privatjet zurück nach England gegangen. privat Der Vater des Opfers arbeite für die berühmte Freizeitattraktion «The Hop Farm», welche zu den grössten Attraktionen der englischen Stadt Kent zählt. privat Der Helikopter soll demnach ein Bell 407 gewesen sein. (Symbolbild) imago/CTK Photo

Ein 22 Jahre alter Brite ist nach der Landung eines Privathelikopters am Flughafen Athen in die Rotorblätter der Maschine geraten und ums Leben gekommen. Der Tourist sei mit dem Helikopter auf der Rückreise von der Ferieninsel Mykonos gewesen und aus bisher unbekannten Gründen nach der Landung ausgestiegen, als der Heckrotor noch lief.

Er sei sofort tot gewesen, meldeten griechische Medien am Dienstag. Der in Athen ansässige Fernsehsender Open TV berichtete, es sei möglich, dass das Opfer gerade am Telefonieren gewesen sei oder versuchte hatte, ein Selfie zu machen, als der Unfall passierte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Montagnachmittag. Weiter berichten englischen Zeitungen, dass der Brite aus sehr wohlhabendem Hause stamme. Der Vater des Opfers arbeite für die berühmte Freizeitattraktion «The Hop Farm», welche zu den grössten Attraktionen der englischen Stadt Kent zählt.

Eltern des Verstorbenen waren im zweiten Helikopter

Nach dem Unglück seien am Dienstagvormittag der Pilot und zwei Techniker des Bodenpersonals vorläufig festgenommen worden, berichtete die Zeitung «Kathimerini». Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei noch unklar, der Vorfall werde von Experten für Flugunfälle untersucht.

Der junge Mann war den Berichten zufolge mit Freunden in dem Helikopter unterwegs, seine Eltern sollen in einem zweiten gefolgt sein. Die Gruppe habe sich auf dem Rückweg nach Grossbritannien befunden und hätte am Flughafen Athen in einen Privatjet steigen sollen. Der Helikopter der Eltern sei sofort umgeleitet worden, um nicht an der Unglücksstelle zu landen.

Rotor kann noch bis zu zwei Minuten weiterdrehen

Wie die «Daily Maily» schreibt, laufen die Propeller in der Regel noch etwa zwei Minuten nach dem Abschalten des Motors weiter, es sei denn, der Pilot drückt einen Knopf, um sie bereits nach etwa 50 Sekunden stoppen zu lassen.

Die Piloten sollten ihre Passagiere deutlich anweisen, im Helikopter zu bleiben, bis alle Bewegungen zum Stillstand gekommen sind. Des Weiteren haben die Helis in der Regel keine Besatzung, die die Passagiere beaufsichtigen könnte.

