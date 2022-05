Magaluf (Mallorca): Brite (34) stürzt beim «Balconing» vom sieben Stock und stirbt

Unweit von Magaluf kam wenige Stunden später ein junger niederländischer Tourist ums Leben, als er an der Küste der Malgrats-Inseln von einer 25 Meter hohen Klippe ins Meer sprang.

Ein britischer Tourist kam am 12. Mai ums Leben, als er aus dem siebten Stock eines Hotels in Magaluf stürzte.

Ein Brite kam ums Leben, als er von seinem Hotelbalkon in Magaluf stürzte.

Die spanische Kriminalpolizei ermittelt im ersten Fall von «Balconing» in dieser Saison. Ein 34-jähriger britischer Tourist kam am Donnerstagmorgen ums Leben, als er aus dem siebten Stock eines Hotels in Magaluf stürzte.