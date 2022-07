Folgenreicher Snack : Brite (46) muss seit 5 Jahren furzen und verklagt Verkäufer von Schinkenrolle

Der 46 Jahre alte Tyrone Prades gönnte sich vor fünf Jahren an einem Weihnachtsmarkt einen Snack. Seitdem wird er angeblich von üblen Blähungen gepeinigt. Nun hat der Verkäufer den Betreiber des Markts auf 230’000 Franken verklagt.

Die verhängnisvolle Schinkenrolle hatte Prades an einem Weihnachtsmarkt in Birmingham gekauft.

Mit einer ungewöhnlichen Klage hat sich der Brite Tyrone Prades aus Chippenham an ein Gericht gewandt: Er beklagt Verdauungsbeschwerden und Flatulenz, die ihm seit fünf Jahren das Leben erschweren, und hat deswegen nun Klage gegen den Betreiber eines Weihnachtsmarktes in Birmingham eingereicht.

An einem Stand, so Prades, habe er sich 2017 dort eine Schinkenrolle gegönnt. Innert weniger Stunden nach deren Verzehr suchten ihn heftige Magenkrämpfe heim, er bekam Fieber, musste sich mehrmals übergeben und entwickelte Durchfall. Die Erkrankung war so heftig, dass der Chef einer Bodenleger-Firma fünf Wochen lang das Bett hüten musste, berichtet die «Daily Mail».