Kanton Wallis: Brite (47) rast mit 154 km/h über den Grimselpass

Die Kantonspolizei Wallis hat in den vergangenen Tagen im ganzen Kanton Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es wurden mehrere Schnellfahrerinnen und Schnellfahrer erwischt, darunter zwei Raser. Ein 22-jähriger Töfffahrer aus Deutschland wurde am 28. Juli zwischen Nufenenpass und Ulrichen mit 149 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Er war also 69 km/h zu schnell unterwegs.