Verrückte Ferien in Spanien : Brite erbricht Gebiss in Mülltonne – 11 Jahre später bekommt er es zurück

Ein britischer Tourist hat vor elf Jahren seine falschen Zähne in Spanien verloren. Nun hat er sie per Post zurückerhalten. Die spanischen Behörden haben den Besitzer des Gebisses anhand von DNA-Spuren ausfindig gemacht.

Elf Jahre nachdem der heute 63-jährige Engländer Paul Bishop sein Gebiss in einer feuchtfröhlichen Nacht im ostspanischen Ferienort Benidorm verloren hatte, fand er die falschen Zähne in seinem Briefkasten, wie die BBC am Donnerstag berichtete. Bishop hatte das Gebiss 2011 während seiner Ferien in Benidorm verloren, als ihm vom Alkohol schlecht geworden war und er sich in eine Mülltonne übergeben musste.