Erste-Klasse-Komfort – Brite ist auf Langstrecken-Flug der einzige Passagier – Video geht viral

Beim Betreten des Flugzeugs stellte Forsyth überrascht fest, dass er der einzige Passagier an Bord war.

Der Brite Kai Forsyth reiste mit dem Flugzeug von London in die USA, wo er in Florida ein College besucht.

Es ist ein Horror-Szenario, das sich vor allem vor der Pandemie nur allzu oft bewahrheitete: Man will entspannt in die Ferien, doch zuerst muss man sich mit Hunderten anderen Passagieren in ein Flugzeug zwängen. Es ist eng, das Essen ist meist mittelmässig und im schlimmsten Fall muss man auch noch mit dem Sitznachbarn um die Armlehne streiten.