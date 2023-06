Mann masturbierte über Möwe – so lange muss er dafür sitzen

Der Vorfall ereignete sich in der Hafenstadt Sunderland. Zunächst versuchte der Täter, der Polizei glaubhaft zu machen, dass er der Möwe nur habe helfen wollen. (Symbolbild)

Deshalb hat ein 40-jähriger Brite vor Gericht gestanden. So bekannte er sich schuldig, Pornos geschaut und masturbiert zu haben, während er die Möwe zwischen den Beinen festhielt. (Symbolbild)

Eine Möwe in England wurde 2022 Opfer von sexueller Misshandlung. (Symbolbild)

Im August 2022 hat ein Mann in der nordostenglischen Küstenstadt Sunderland über eine Möwe onaniert.

Weil er eine junge Möwe einfing und über dem Tier kniend masturbierte, ist ein Mann in England zu 24 Wochen Gefängnis verurteilt worden. Zudem darf der 40-Jährige zehn Jahre lang keine Haustiere mehr halten, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus dem Gerichtssaal in South Tyneside meldete. Der Mann hatte zuvor gestanden, dem Tier unnötiges Leid zugefügt zu haben.