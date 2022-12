Brite schluckte 40’000 Pillen Ecstasy in neun Jahren

Mister A konsumierte «durchschnittlich 25 Tabletten pro Tag»

In dem Forschungsbericht über den «Mister A» hiess es: «In den ersten zwei Jahren nahm er jedes Wochenende fünf Tabletten ein. In den folgenden drei Jahren stieg die Einnahme auf durchschnittlich dreieinhalb Tabletten pro Tag und in den folgenden vier Jahren auf durchschnittlich 25 Tabletten pro Tag.» «Mister A» habe leichten Zugang zu Ecstasy gehabt, sei stark in der Clubszene involiert gewesen und versorgte stets sich und andere Gäste mit der Droge.