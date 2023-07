Wallis: Brite stürzt auf der Tour du Mont-Blanc hundert Meter in den Tod

Aus noch ungeklärten Gründen stürzte ein 63-Jähriger rund 100 Meter in die Tiefe.

Zwei Wanderer waren seit Anfang der Woche auf der Strecke der Tour du Mont-Blanc unterwegs. Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr, als sie auf einem steilen Wanderweg vom Fenêtre d'Arpette auf eine Höhe von etwa 2380 Metern abstiegen, stürzte einer der beiden aus bislang ungeklärten Gründen rund 100 Meter in die Tiefe, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Wallis heisst.